Зображення та зум вражають: опубліковано перше відео роботи українського безпілотника-розвідника SHARK

На опублікованих кадрах БПЛА проводить розвідку поблизу міста Донецьк
Благодійний фонд Сергія Притули опублікував перше відео роботи українського безпілотника-розвідника SHARK.
Відповідні кадри з’явилися на Facebook-сторінці організації.
“Він проводить розвідку та пошук ворожих цілей над Донецьком. Якість зображення та зум вражають звісно”, - йдеться у підписі до відео.
Дрон такого типу використовується для проведення глибинної аеророзвідки та коригування вогню далекобійного озброєння — зокрема, HIMARS. Він може залітати у тил ворога на відстань до 60 кілометрів та спостерігати за об'єктом на відстані до 5 кілометрів.
“Всього ми законтрактували три комплекси таких БПЛА”, - уточнили в благодійному фонді.
Нагадаємо, у жовтні 2022 року безпілотник SHARK пройшов успішне випробування.
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