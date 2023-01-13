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Зображення та зум вражають: опубліковано перше відео роботи українського безпілотника-розвідника SHARK

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Зображення та зум вражають: опубліковано перше відео роботи українського безпілотника-розвідника SHARK

На опублікованих кадрах БПЛА проводить розвідку поблизу міста Донецьк

Благодійний фонд Сергія Притули опублікував перше відео роботи українського безпілотника-розвідника SHARK.  

Відповідні кадри з’явилися на Facebook-сторінці організації.

“Він проводить розвідку та пошук ворожих цілей над Донецьком. Якість зображення та зум вражають звісно”, - йдеться у підписі до відео.

Дрон такого типу використовується для проведення глибинної аеророзвідки та коригування вогню далекобійного озброєння — зокрема, HIMARS. Він може залітати у тил ворога на відстань до 60 кілометрів та спостерігати за об'єктом на відстані до 5 кілометрів.

“Всього ми законтрактували три комплекси таких БПЛА”, - уточнили в благодійному фонді. 

Нагадаємо, у жовтні 2022 року безпілотник SHARK пройшов успішне випробування.

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Дата публікації
Перегляди
1080
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