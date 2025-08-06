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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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326
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2 хв

Жодна європейська країна не змогла б мобілізувати стільки, скільки вже мобілізувала Україна - командувач ДШВ

Новий командувач ДШВ розповів, чому мобілізація — ключ до українського спротиву, і як готують нових військових.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ Олег Апостол

Командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ Олег Апостол / © telegraf.com.ua

Новий командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ Олег Апостол заявив, що масштаб мобілізації в Україні є безпрецедентним для європейських країн.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню «Телеграф«.

«Жодна європейська країна не змогла б мобілізувати навіть стільки, скільки вже мобілізували ми», — зазначив Апостол.

За його словами, попри обмежений бюджет, Україна продовжує залучати до війська нових людей, і контрактна кампанія 18–24 — позитивний приклад. Бійці цієї категорії, хоч і не були чисельними на старті, показали високу бойову ефективність завдяки якісній підготовці:

«Їхній підготовці справді приділяється велика увага. Збільшені терміни, сильний інструкторський склад. Якби ми мали три місяці для підготовки всіх без винятку новобранців — ми були б дуже сильні», — наголосив командувач ДШВ.

Він також порівняв підготовку українських та російських військових:

«У противника ще менше підготовки. Два тижні — і в бій. Хто вижив — йде в наступний бій. І так, поки не здохне. Здихають всі — приходять наступні. Просто цікаво, наскільки треба бути тупими і любити гроші, щоб йти та здихати на нашій території».

Командувач визнав, що негативне ставлення до мобілізації в суспільстві формують, зокрема, російські інформаційно-психологічні операції (ІПСО), зокрема поширення терміну «бусифікація». Утім, він нагадав, що саме завдяки мобілізації Україна утримує фронт:

«В тому числі внаслідок мобілізації ми зараз знаходимось не в Карпатах, не вздовж Дніпра, а на поточній лінії зіткнення. Ми стоїмо і продовжуємо перемелювати пі*арів. Без мобілізації ми б мали здаватись і погоджуватись на умови ворога».

На завершення Апостол підкреслив, що війна вимагає витривалості не лише від армії, а й від суспільства, адже саме довготривале протистояння б’є по ворогу:

«Таке тривале затягування війни негативно впливає на ворога. У росіян слабшає економіка. На фронті вони зазнають колосальних втрат, і це також впливає».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Президент України Володимир Зеленський анонсував розширення програми військових контактів для чоловіків віком 18-24 роки. У межах програми «Контракти 18-24» можливе збільшення віку та обставин для укладання саме такого формату контракту.

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