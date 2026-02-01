Жодних ознак перемир’я: посолка в ЄС повідомила про зрив домовленостей Росією

Матернова наголосила, що Росія не дотримується домовленостей / © скриншот з відео

У ніч проти 1 лютого Росія вкотре масовано атакувала Україну, запустивши 90 ударних безпілотників. Чотирнадцять із них влучили у дев’ять різних локацій. Тож цей напад — ще один доказ того, що жодного «перемир’я» не існує.

Про це повідомила пані посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова.

За її словами, у Дніпрі внаслідок влучання дрона в приватний будинок загинули двоє людей. У Конотопі Сумської області російські війська завдали удару по залізничній інфраструктурі. Вибухи також лунали в Чернігові, Сумах та в населених пунктах Харківської області.

Матернова наголосила, що ці атаки відбуваються на тлі розмов у світі про можливе припинення вогню.

«Чи такий вигляд має перемир’я? Вибухи, загиблі цивільні, зруйновані енергетичні об’єкти та транспортна інфраструктура. Сьогоднішня атака — ще один доказ того, що жодного „перемир’я“ не існує. Росія не поважає домовленостей», — заявила пані посол.

Вона також звернула увагу на складну гуманітарну ситуацію в столиці. За словами Матернової, у Києві протягом майже місяця сотні тисяч людей живуть без стабільного опалення та електропостачання після російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Багато мешканців змушені мерзнути у власних квартирах за мінусових температур.

Пані посол наголосила, що демократичний світ не має заплющувати очі на дії Росії, яка продовжує порушувати всі обіцянки та міжнародні домовленості.

Нагадаємо, уночі 1 лютого росіяни атакували Дніпро. Через влучання ворожого БпЛА загинули двоє людей — жінка і чоловік. Вибухи пролунали в Конотопі, Харківському районі.

Ввечері 1 лютого у Павлоградському районі Дніпропетровської області внаслідок атаки російського БпЛА біля службового автобуса шахти «Тернівська» загинули 12 людей, ще 7 отримали поранення.

Як пізніше розповів Сергій «Флеш», російські оператори в онлайн-режимі вдарили по шахтарях. Свідомо спрямували дрон по цивільних після першого вибуху.