"Золотий" вагон Медведчука: окрім розкошів куми Путіна балували себе ностальгією за СРСР

Що ж знайшли у маєтку кумів Путіна.

Золотий батон Януковича уже неактуальний - у тренді "золотий" вагон кумів Путіна - Віктора Медведчука й Оксани Марченко. Після втечі підозрюваного в держзраді Медведчука активісти зайшли до заміського маєтку скандального подружжя в заповідній Пущі Водиці. Там саме триває його реконструкція. Цікавинкою цього обійстя вже став розкішний вагон-ресторан, який стоїть на рейках просто посеред лісу.

Про це йдеться в ТСН.

Як і годиться багатіям, маєток Медведчуків за височенним парканом. На в’їзді на територію одразу красується центральний будинок - білий палац кума Путіна. Його реставрація на момент вторгнення Росії була готова відсотків на 70.

Екскурсію проводить Петро Олійник. Він багато років наглядав за Межигір’ям - маєтком президента-втікача Віктора Януковича.

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В допоміжному будинок для обслуги зберігається те, що от-от мало потрапити в основне приміщення. Дуже багато картин, портрети Медведчука й Марченко, предмети інтер’єру та... забаганки для душі. А у кількох кімнатах гардероб Оксани Марченко, речі брендові.

Головний будинок маєтку - триповерховий палац у стилі неокласицизм. Оздоблювальні роботи тривають і зовні, і всередині. Головна приваба - величезний басейн на першому поверсі з виходом на літну терасу. За даними програми "Схеми" площа цього будинку - понад дві тисячі квадратних метрів. Серед більше ніж ста приміщень тут мало бути шубосховище та кімната для зберігання ялинкових іграшок. Їх можна було вішати на розкішну ялину просто перед палацом. У ста метрах від будівлі штучне озеро. На ньому чайний будиночок та гелікоптерний майданичик.

Та є і секретний об’єкт, вкритий маскувальною сіткою. Це - справжній залізничний перон - Станція "Дальняя" - була така радянська комедія часів Другої світової. Біля перону спальний вагон на справжніх рейках. Інтер’єр говорить сам за себе. Італійська кавомашина, італійська сантехніка, м’які меблі, коштовний кришталь, вітражі. А ще кухня, санвузол і справжнє купе. Серед розкошів помічаємо дві красномовні деталі. Оздоблення підстаканника з двоголовим орлом і цукор часів... СРСР.

Екскурсовод Петро розповідає, аби не допустити мародерства, маєток Медведчуків охороняє поліція Києва. А от слідчих ДБР чи СБУ, які могли би перевірити законність володіння цим багатством, наразі не було. Після війни - сподівається чоловік, це добро стане в нагоді простим українцям. Можливо, як реабілітаційний центр для постраждалих від кривавої авантюри Путіна - кума власника цього маєтку.

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