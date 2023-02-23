Зомбування дітей в окупації і гуманітарна криза в Маріуполі: головне зі зведення Генштабу

У Генштабі розповіли головні події на фронті за останню добу.

Російські окупанти так і зосереджують свої зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Змін у складі та положенні ворожих угруповань військ не відзначається.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 23 лютого.

Злочинні обстріли РФ

Протягом доби росіяни завдали 9 ракетних ударів, один з яких – по цивільній адміністративній будівлі міста Дворічна на Харківщині, та 28 авіаційних ударів.

Загарбники здійснили понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок чого постраждали цивільні об’єкти міст Берислав, Зеленівка та Білозерка на Херсонщині.

Є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Генштаб попереджає, що досі зберігається значна загроза завдання подальших ракетних ударів по всій території України, і закликає не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Медведівка і Михальчина Слобода Чернігівської області; Сопич, Кореньок, Гірки, Бояро-Лежачі, Рижівка, Водолаги, Басівка і Майське Сумської області, а також 15 районів населених пунктів на Харківщині. Зокрема, Гранова, Красного, Мороховця, Зеленого, Вільчі, Нестерного, Бударок, Колодязного, Дворічної та Западного.

На Куп’янському та Лиманському напрямках росіяни провели декілька безуспішних наступальних дій в районах Стельмахівки, Білогорівки, Серебрянського лісництва та Федорівки.

Окупанти здійснили артилерійські обстріли районів населених пунктів Гряниківка, Берестове Харківської області; Червонопопівка, Невське, Діброва, Серебрянське лісництво та Білогорівка на Луганщині; Григорівка, Спірне, Берестове, Роздолівка та Федорівка Донецької області.

Ворог завдав авіаційних ударів поблизу Гряниківки, Котлярівки, Крохмального на Харківщині та Серебрянського лісництва і Білогорівки на Луганщині, а також Сакко-Ванцетті Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник продовжує атакувати позиції українських військ поблизу Іванівського, Диліївки та Бахмута. Обстрілів зазнали 13 населених пунктів, зокрема, Васюківка, Залізнянське, Берхівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка та Дружба Донецької області. Окупанти завдав удару силами армійської авіації в районі Васюківки.

напрямку противник продовжує атакувати позиції українських військ поблизу Іванівського, Диліївки та Бахмута. Обстрілів зазнали 13 населених пунктів, зокрема, Васюківка, Залізнянське, Берхівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка та Дружба Донецької області. Окупанти завдав удару силами армійської авіації в районі Васюківки. На Авдіївському та Шахтарському напрямках росіяни наступали поблизу Кам’янки, Водяного, Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки – успіху не мали. Під артилерійські обстріли потрапили райони близько 15 населених пунктів. Серед них – Новобахмутівка, Авдіївка, Водяне, Веселе, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Нескучне, Вугледар, Золота Нива та Велика Новосілка.

та напрямках росіяни наступали поблизу Кам’янки, Водяного, Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки – успіху не мали. Під артилерійські обстріли потрапили райони близько 15 населених пунктів. Серед них – Новобахмутівка, Авдіївка, Водяне, Веселе, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Нескучне, Вугледар, Золота Нива та Велика Новосілка. На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони 20 населених пунктів. Серед них – Времівка, Новопіль Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоандріївка, Малі Щербаки Запорізької області та Вищетарасівка, Добра Надія і Марганець – Дніпропетровської.

напрямку вогневого ураження зазнали райони 20 населених пунктів. Серед них – Времівка, Новопіль Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоандріївка, Малі Щербаки Запорізької області та Вищетарасівка, Добра Надія і Марганець – Дніпропетровської. На Херсонському напрямку від артилерійського вогню російських військ постраждали, зокрема, Качкарівка, Козацьке, Львове, Іванівка, Микілське, Молодіжне, Зеленівка, Антонівка, Білозерка та Дніпровське Херсонської області. А загалом – райони 25 населених пунктів.

Удари у відповідь

Авіація Сил оборони за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 4 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

А наші ракетники і артилеристи уразили 3 райони зосередження живої сили та один інший важливий об’єкт ворога.

Для уточнення положення наших підрозділів та коригування вогню артилерії противник активно веде повітряну розвідку. Як наслідок – втрачає техніку: наші захисники знищили російські безпілотники типу "Мерлін" та "Зала".

Втрати РФ

Окупанти продовжує зазнавати втрат. Так, в Донецьку, в ніч з 21 на 22 лютого до травматологічного центру прибули 6 автомобілів швидкої допомоги з пораненими загарбниками.

Зомбування дітей

В Мелітополі, у місцевій школі, для дітей з усього міста начебто на "добровільній основі" планується прийняття присяги так званих "юнармійців". Також на базі навчального закладу планується сформувати так званий "всєросійський корпус спасатєлєй".

Гуманітарна кризу в Маріуполі

Росіяни спричиняючи гуманітарну кризу в окупованому Маріуполі. Вони схиляють місцеве населення за продовольчі пайки залучатися до обладнання позицій навколо цього міста. Оплата такої трудової діяльності не визначена. Більшість осіб отримують лише продовольчі набори.

Раніше командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв розповів про ситуацію у прикордонних областях.

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