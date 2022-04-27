Зона ООС та Маріуполь: Арестович назвав основні напрямки, на яких окупанти зосередили свої сили

Зона ООС та Маріуполь: Арестович назвав основні напрямки, на яких окупанти зосередили свої сили

Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович повідомив, що протягом 27 квітня російські війська зосередили свої атаки на зоні ООС та Маріуполі.

Протягом доби воєнно-політична обстановка навколо України суттєвим чином не змінилася.

Про це Арестович повідомив у вечірньому зведенні з фронту.

"Наші війська проводять стратегічно-оборонну операцію. Головні напрямки зосередження зусиль російських загарбників – це зона ООС у напрямку на Слов’янськ, Краматорськ. Це – Маріуполь, де вони продовжують намагатися знищити наших захисників на "Азовсталі", але це їм не вдається", – розповів радник керівника ОП.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом 27 квітня російські окупанти намагалися покращити тактичне положення своїх військ в напрямку Запоріжжя.

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