Жорін про тактику мотоциклістів під Покровськом: чому не варто сміятися з "хаотичного наступу" росіян

Покровськ / © Associated Press

Реклама

У соцмережах шириться відео, ймовірно зроблене росіянами, на якому зафіксовано, як війська РФ заходять до Покровська. Більшість окупантів пересуваються на мотоциклах, дехто – на легкових автомобілях.

Заступник командира Третього армійського корпусу підполковник Максим Жорін прокоментував цю незвичну тактику, закликаючи не сприймати її легковажно.

Підполковник Жорін наголосив, що зовнішній "хаос" насправді є ефективним інструментом на полі бою, з яким українській армії дуже складно боротися.

Реклама

"Якщо комусь смішно від відео, як 'друга армія світу' заходить у Покровськ, то тут ніякого веселого немає. Те, що виглядає як хаос, насправді досить ефективно на полі бою," — заявив Максим Жорін.

Він пояснив, що саме ця тактика хаотичного наступу дає ворогу певні результати та створює великі проблеми для українських підрозділів. Хоча Росія при цьому зазнає значних втрат, за словами військового, "їм на це часто байдуже".

Раніше Financial Times повідомляв, що у Покровську та сусідньому Мирнограді загострилися бої. Просування російських військ загрожує перетворити ці міста на плацдарм для нового наступу, а дефіцит людських ресурсів ускладнює оборону.