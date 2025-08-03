Жорін: Росія готує новий удар — можливе залучення сил КНДР

Максим Жорін

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Росія готується до нового етапу наступу на Україну, і його початок може припасти на кінець літа або вересень.

Про це заявив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін в інтерв’ю “Фокус”

За його словами, наразі фіксується перекидання російських підрозділів, що вказує на підготовку до масштабної операції.

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“Так, це реальна загроза. Судячи з перехоплень і накопичення сил, росіяни дійсно перекидають підрозділи, що свідчить про підготовку до нового етапу наступу. Найімовірніше, він почнеться наприкінці літа або у вересні — коли завершиться перегрупування”, — заявив Жорін.

Серед напрямків, на яких очікується удар, він назвав Харківську та Сумську області, а також район Покровська на Донеччині.

Жорін також не виключає, що до наступу можуть бути залучені сили Північної Кореї.

Крім того, Максим Жорін відповів, чи піде російська армія на Київ та Харків.

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