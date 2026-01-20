- Дата публікації
Жорстокі польові трибунали: як російських солдатів "вчать" поводитися як тварини (фото)
На передовій російських військ новобранців піддають жорстоким покаранням, змушуючи тремтіти від холоду та принижуватися.
У Telegram поширюються відео, на яких показано жорстокі покарання новобранців російської армії. На цих записах двох солдатів прив’язують до дерев у засніженому лісі під час “польового трибуналу” через нібито вживання марихуани, що належить їхньому командиру. Температура повітря опускалася до -20°C, а тіла потерпілих тремтіли від холоду.
Про це йдеться в матеріалі The Sun.
Як повідомляє український військовий аналітик Юрій Бутусов, це демонструє системний підхід до виховання солдатів, коли їх “вчать звертатися один з одним як із тваринами, щоб потім поводитися з іншими так само”.
Покарання за будь-які провини у лавах РФ є суворими: від приковування ланцюгами до дерев до ймовірних розстрілів. За даними розслідування компанії Vertka, тортури та страту часто провокують особисті конфлікти між солдатами та командирами, а тіла жертв нерідко скидають у річки або неглибокі братські могили.
Зловживання алкоголем та наркотиками поширене серед російських бійців, які намагаються заглушити страх та шок від війни. Кремль відкидає всі звинувачення, заявляючи, що подібні проблеми “широко поширені” й в українській армії.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про взяття в полон російського військового, причетного до розстрілу 9 українських солдатів на Курщині в жовтні 2024 року.