Жорстокі польові трибунали: як російських солдатів "вчать" поводитися як тварини (фото)

Армія РФ

У Telegram поширюються відео, на яких показано жорстокі покарання новобранців російської армії. На цих записах двох солдатів прив’язують до дерев у засніженому лісі під час “польового трибуналу” через нібито вживання марихуани, що належить їхньому командиру. Температура повітря опускалася до -20°C, а тіла потерпілих тремтіли від холоду.

Про це йдеться в матеріалі The Sun.

Як повідомляє український військовий аналітик Юрій Бутусов, це демонструє системний підхід до виховання солдатів, коли їх “вчать звертатися один з одним як із тваринами, щоб потім поводитися з іншими так само”.

Покарання за будь-які провини у лавах РФ є суворими: від приковування ланцюгами до дерев до ймовірних розстрілів. За даними розслідування компанії Vertka, тортури та страту часто провокують особисті конфлікти між солдатами та командирами, а тіла жертв нерідко скидають у річки або неглибокі братські могили.

Російські війська застосовують тортури на передовій. / © російські ЗМІ

Зловживання алкоголем та наркотиками поширене серед російських бійців, які намагаються заглушити страх та шок від війни. Кремль відкидає всі звинувачення, заявляючи, що подібні проблеми “широко поширені” й в українській армії.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про взяття в полон російського військового, причетного до розстрілу 9 українських солдатів на Курщині в жовтні 2024 року.