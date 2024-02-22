Зосередилися на чотирьох напрямках: в ISW оцінили нову наступальну операцію ЗС РФ

Збройні сили Російської Федерації здійснюють багатосторонню наступальну операцію на Харківсько-Луганському напрямку.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

За даними експертів, раніше росіяни, як правило, або концентрували великі маси військ у районі окремих населених пунктів (таких, як Бахмут і Авдіївка), або здійснювали численні атаки за напрямками, що перебували занадто далеко один від одного. Як зазначають аналітики, нинішній російський наступ відрізняється за низкою аспектів.

"Перспективи цього наступу на Харківсько-Луганському напрямку далеко не ясні, але його план і початкове здійснення знаменують собою помітні зміни в підході Росії до оперативного рівня", — вважають в ISW.

Аналітики вказали на те, що останнім часом РФ активізувала дії на рубежі Куп'янськ-Сватове-Кремінна і зосереджує увагу на чотирьох напрямках.

За їхніми даними, окупанти здійснюють наступальні операції на північний схід від Куп'янська, на північний захід від Сватового, на південний захід від Сватового і на захід від Кремінної.

У ISW вважають, що окупанти переслідують оперативну мету із захоплення східного берега річки Оскіл у Харківській області.

Раніше повідомлялося, що окупанти мають намір відновити активні наступальні дії в напрямку Куп'янська та Часового Яру. Йдеться і про повторні спроби йти в напрямку Вугледару.

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