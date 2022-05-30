Зосередилися на Сєвєродонецьку: американські військові експерти повідомили про подальший наступ РФ на Донбасі

Зосередилися на Сєвєродонецьку: американські військові експерти повідомили про подальший наступ РФ на Донбасі

ЗСУ порушать російські плани і потенційно змусять РФ розгорнути підкріплення в Херсонській області.

На підставі успішної контратаки поблизу кордону Херсон-Миколаївської області в американському Інституті вивчення війни припустили, що успіх Росії у інтенсивних міських боях буде мінімальним.

За інформацією експертів, українська контратака, що має на меті зірвати зусилля Росії щодо встановлення міцних оборонних позицій уздовж південної осі, ймовірно, порушить російські операції і потенційно змусить РФ розгорнути підкріплення в Херсонській області, яка переважно утримується неякісними підрозділами.

"Контратаки ЗСУ можуть додатково уповільнити зусилля Росії щодо консолідації адміністративного контролю над окупованим півднем України", — зазначили експерти.

Ба більше, за інформацією інституту, російські війська продовжують штурм Сєвєродонецька 29 травня, але жодного підтвердженого просування не зробили.

"Російський прогрес у інтенсивних міських боях, ймовірно, буде повільним. Російська кампанія на сході України, яка раніше мала на меті захопити всю Луганську та Донецьку області, тепер майже повністю зосереджена на Сєвєродонецьку. Російські війська навряд чи зможуть провести кілька одночасних операцій і, ймовірно, будуть ще більше зменшувати пріоритети просування на південний схід від Ізюма та на захід від Лимана на користь зосередження наявних сил у Сєвєродонецьку найближчими днями", — повідомили експерти.

ISW

Основна мета — східна Україна

"Підпорядковані основні зусилля — південна Харківська, Донецька, Луганська області. Російська мета — оточити українські сили на Сході України та захопити всю Донецьку та Луганську області, територію, яку заявляють довірені особи Росії на Донбасі", — зазначили у США.

Російські війська продовжили наступальні дії на південний схід від Ізюма до Слов'янська, але 29 травня не зробили жодного підтвердженого просування. Російські війська безуспішно атакували Богородичне, приблизно за 30 км на південний схід від Ізюма.

Росіяни додатково обстрілювали українські позиції на південний захід від Ізюма в районі Гусарівки, Великої Комишувахи та Вірнопілля та на південний схід від Ізюма в районі Довегенка та Райгородка.

ISW

"Зусилля росіян на південь від Ізюма, ймовірно, змінилися з ключових заходів до підпорядкованих дій, які все більше спрямовані на підтримку наступальних операцій навколо Лимана. Наступи як у південно-східній Харківській області, так і на півночі Донецької області тепер підпорядковані домінуючим зусиллям Росії на Донбасі, оточенню Сєвєродонецька", — повідомили експерти.

Російські війська продовжили наземний штурм самого Сєвєродонецька 29 травня, хоча експерти не підтверджують жодних конкретних досягнень.

"29 травня український Генштаб заявив, що російські війська мають намір оточити Сєвєродонецьк і Лисичанськ і перерізати в цьому районі основні українські наземні лінії зв’язку (ГЛОС), за попередньою оцінкою, росіяни додатково намагалися просунутися на північ до Сєвєродонецька з боку Боброва та Устинівки. Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай наголосив, що українські війська досі контролюють Сєвєродонецьк, спростувавши неправдиві твердження лідера Чечні Рамзана Кадирова про те, що Сєвєродонецьк перебуває під повним контролем Росії станом на 28 травня. Ба більше, Гайдай стверджував, що українські війська провели обмежений контрнаступ і витіснили російське угруповання з Тошківки, що може чинити тиск на російські операції в околицях Попасної", - коментують події експерти США.

Також, за інформацією фахівців, росіяни продовжили зміцнювати свій адміністративний контроль над окупованими регіонами 29 травня.

Підтверджується, що російські окупаційні війська доставляють награбований метал до Росії через порт Маріуполя.

Підтримуваний Росією голова військово-цивільної адміністрації Херсона Кирило Стремоусов заявив Reuters, що рішення про приєднання Херсона до Росії, швидше за все, буде прийнято наступного року, і відмовився від своїх попередніх заяв про те, що Херсон приєднається до Росії автоматично, заявив, що буде так званий референдум.

к повідомляли раніше в оперативному командуванні "Південь", на півдні України Збройні Сили України проводять контрнаступальні дії, противник зазнає суттєвих втрат та відступає на раніше займані рубежі.

Пізніше у Генеральному штабі ЗСУ уточнили, що контрнаступ українськими військовими відбувається на Херсонському напрямку. Внаслідок наступальних дій ворог зазнав втрат та зайняв оборону на невигідних рубежах поблизу Андріївки, Лозового та Білогірки Херсонської області.

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