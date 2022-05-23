Зосередилися на трьох областях: в Міноборони назвали основну мету росіян на фронті

Зосередилися на трьох областях: в Міноборони назвали основну мету росіян на фронті

Армія РФ продовжує наступи на декількох напрямках, найактивніші бої – у Донецькій та Луганській областях.

Основною метою армії Росії наразі залишається спроба оточити угруповання Об’єднаних сил, встановити повний контроль над Донецькою, Луганською і Херсонською областями та забезпечити стійкість сухопутного коридору з окупованим Кримом.

Про це під час брифінгу в Медіацентрі "Україна – Укрінформ" повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"Агресор веде інтенсивний вогневий вплив тактичними ракетними комплексами та авіацією вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в глибині оборони наших військ, зокрема у Донецькому операційному районі та на Слов’янському напрямку", - сказав він.

Ворог продовжує також завдавати удари по території України крилатими ракетами морського базування типу "Калибр".

В Міністерстві оборони наголошують, що на Харківському напрямку противник намагається відновити втрачене положення, застосовує розвідувально-вогневі комплекси, веде вогневий вплив по районах зосередження наших військ.

На Донецькому напрямку основні зусилля противник зосередив на Бахмутському і Сєверодонецькому напрямках, намагаючись оточити підрозділи Об’єднаних сил у районах Сєверодонецька і Лисичанська та вийти на адміністративний кордон Луганської області.

На Сєверодонецькому напрямку Збройні Сили України вживають заходів аби не допустити розширення ділянки вклинення та подальшого просування російських окупаційних військ.

На Криворізькому і Миколаївському напрямках противник не припиняє вогневе ураження позицій наших військ, руйнує промислову та соціальну інфраструктуру, застосовує розвідувально-вогневі комплекси у складі безпілотної авіації, реактивну і ствольну артилерію.

"Кораблі ЧФ в акваторіях Чорного і Азовського морів продовжують виконувати завдання з ізоляції району ведення бойових дій, та ведуть розвідку на приморському напрямку", - розповів Олександр Мотузяник.

У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває два носія КРМБ типу "Калибр" (сумарний залп – до 16 ракет).

Нагадаємо, Путіну не вдається реалізувати жоден етап війни проти України. По всім напрямкам – по Донецьку, по Харкову, по Херсону, по Придністров'ю – пробити коридор не вдається.

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