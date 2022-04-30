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Зосереджуються на наступальних діях: в Генштабі розповіли, що відбувається на Донецькому напрямку

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Зосереджуються на наступальних діях: в Генштабі розповіли, що відбувається на Донецькому напрямку

Associated Press

На Донецькому напрямку ворог веде активні бойові дії практично вздовж всієї лінії зіткнення.

Не припиняються авіаційні удари та артилерійські обстріли позицій українських захисників.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Як стало відомо, основні зусилля російські окупанти зосереджують на наступальних діях на Лиманському, Сєверодонецькому, Попаснянському і Курахівському напрямках. Їх ціль - взяття під повний контроль населені пункти Рубіжне, Попасна та, імовірно, здійснення подальшого наступу на Лиман, Слов’янськ та Барвінкове.

“На Маріупольському напрямку ворог продовжив завдавати авіаційних ударів по місту Маріуполь. Основні зусилля зосереджено на блокуванні підрозділів Сил оборони в районі заводу “Азовсталь”, - розповіли в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, що Зеленський та Макрон обговорили оборонну співпрацю.

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