Зошити з Путіним і комікси про вбивць: як дітей в Маріуполі труять російською пропагандою (фото)

Дітям у захопленому Маріуполі розповідають про "героїв СВО", які насправді є вбивцями українців, і змушують вчити гімн РФ.

Українських дітей в тимчасово окупованому Маріуполі активно намагаються отруїти низькопробною російською пропагандою перед новим навчальним роком.

Про це інформує Маріупольська міська рада.

Зазначається, що в захопленому місті нині йде підготовка до навчального року, і ключове для загарбників - ідеологічна складова.

"Нову школу вони розписали цитатами путіна, а дітям почали вручати пропагандистські щоденники, зошити та комікси", - кажуть в законній міськради Маріуполя.

Зокрема, українським школярам роздали щоденники з панорамою Москви, гербом РФ, текстом гімну держави-терористки та написом – "бути з Росією - бути людиною". До цього пропагандисти додали своєрідний комікс про так званих російських "героїв", які насправді є вбивцями. А зошити роздали з "героями СВО" та "операції в Сирії".

Російська пропаганда в Маріуполі / Фото: Маріупольська міська рада

Російська пропаганда для дітей в Маріуполі / Фото: Маріупольська міська рада

Російська пропаганда для дітей в Маріуполі / Фото: Маріупольська міська рада

Російська пропаганда для дітей в Маріуполі / Фото: Маріупольська міська рада

Російська пропаганда для дітей в Маріуполі / Фото: Маріупольська міська рада

Нагадаємо, у школі, яку відкрили в окупованому місті Маріуполі Донецької області, на стінах з’явилися цитати президента держави-агресорки Володимира Путіна.

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