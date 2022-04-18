"Зовсім безпечних районів у Харкові не залишилося”: влада просить містян не виходити на вулицю

"Зовсім безпечних районів у Харкові не залишилося”: влада просить містян не виходити на вулицю

Загарбники атакують місто.

Російські війська продовжують обстрілювати Харків, через що влада просить містян обмежити своє пересування.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов закликав не перебувати на вулицях міста без нагальної потреби.

"Звертаюся до жителів Харкова: без нагальної потреби не перебувайте на вулицях. Так само, зважаючи на прийдешні свята, прошу з розумінням поставитися до рішень про обмеження перебування людей в одному місці. Це все для нашої з вами безпеки", — сказав він.

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А міський голова Ігор Терехов попросив пам'ятати про безпеку, адже, за його словами, "зовсім безпечних районів" у місті не залишилося.

"Закликаю вас за можливості перебувати в укриттях, бомбосховищах, на станціях метрополітену", - зазначив він.

Раніше Генштаб повідомив, що ворог не припиняє спроб прорвати оборону ЗСУ на Слобожанському напрямку, але ЗСУ рішуче відбивають усі атаки. Так, на Слобожанському напрямку російські окупанти продовжують часткове блокування Харкова та намагаються здійснювати вогневе ураження підрозділів ЗСУ.

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