"Зовсім з глузду з’їхали": Буданов розповів деталі про ракету "Кедр", якою росіяни атакували Дніпро

Начальник військової розвідки акцентував, що це балістична ракета середньої дальності, яка була випущена з експериментальної системи.

Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов розповів подробиці про ракету системи "Кедр", якою росіяни атакували Дніпро напередодні.

Про це Буданов повідомив під час дискусії Геноцидальні практики РФ в Україні: від Голодомору до російсько-української війни".

Очільник розвідки зауважив, що "Орешник" – це назва науково-дослідної роботи, а насправді система, з якою був удар по Дніпру, називається "Кедр".

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"Вчора російський диктватор відверто, відкрито, публічно заявив, що була застосована ракета "Орешник". Так він її назвав. "Орешник" – це назва науково-дослідної роботи, це просто її шифр. Сама система називається "Кедр". Це експериментальна система, скажімо так, це балістична ракета середньої дальності, носій ядерної зброї", – розповів Буданов.

"Те, що вони (росіяни – ред.) використали її в безядерному варіанті – це, як то кажуть, від них попередження про те, що вони зовсім з глузду з’їхали", – додав начальник ГУР.

Він також повідомив, що запущена по Дніпру ракета була з суббоєприпасами, і зараз експертиза встановлює, яка саме начинка там містилася.

"Ще раз кажу – ракета експериментальна. Ми знали точно, що на жовтень мали зробити два дослідні зразки. Можливо, зробили трошки більше, але це дослідний зразок та ще не серійний виріб, слава Богу", – акцентував Буданов.

Нагадаємо, раніше цього ж дня в ГУР повідомили, що удару по Дніпру 21 листопада Росія завдала балістичною ракетою з комплексу "Кедр". На ракеті було встановлено шість бойових частин, кожна з яких була оснащена шістьма суббоєприпасами.

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