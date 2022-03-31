Зозуля разом з іншими українськими футболістами допоміг лікарям з Дніпра (фото)

Зозуля разом з іншими українськими футболістами допоміг лікарям з Дніпра (фото)

Футболіст прозвітував про нову допомогу

Український легіонер іспанської "Фуенлабради" Роман Зозуля продовжує підтримувати Україну у боротьбі з російськими окупантами.

Цього разу він разом з іншими футболістами допоміг медикам у Дніпрі.

Футболіст наголосив, що лікарі також потребують допомоги волонтерів. Адже вони роблять все можливе для того, аби врятувати всіх постраждалих від путінської орди.

Нагадаємо, що чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик присвятив Україні патріотичну пісню.

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