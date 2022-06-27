Зрадив Україну та обстрілює наші території: ДБР повідомило про підозру командиру ракетного катера РФ

2014-го офіцер зрадив присязі та залишився у захопленій російськими окупантами військовій частині.
Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді колишньому капітану 3-го рангу військової частини, що дислокувалась в Криму. Наразі він командує російським ракетним катером "Вышний Волочёк".
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
2014-го року офіцер зрадив присязі та залишився у захопленій російськими окупантами військовій частині.
"Присягнувши збройним силам РФ, капітан продовжив службу в російському Чорноморському флоті. Наразі дезертир командує ракетним катером "Вышний Волочёк" та з Чорного моря обстрілює ракетами мирні території України", - йдеться у повідомленні.
Слідчі ДБР повідомили йому про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону.
Нагадаємо, ДБР підозрює у держзраді командира корабля РФ "Адмірал Макаров", який перебіг на бік ворога 2014-го.
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