Зрадив Україну за 14 тис. грн: на Миколаївщині затримали колаборанта

Колаборанта затримали та відправили під варту.

У Миколаївській області затримали колаборанта, який за 14 тис. грн зрадив Україну. Він готував диверсії на території України.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Зрадник погодився працювати на росіян у листопаді 2021 року. За це він отримав 12 тис. грн, за які купив квадрокоптер.

"З його допомогою підозрюваний продовжував здійснювати відеофіксацію найбільш сприятливих місць для проведення десантування диверсійно-розвідувальних груп РФ та підготовки схронів для їх боєприпасів", - йдеться у повідомленні.

У грудні та січні 2022 року колаборанту окупанти дали ще 2 тис. грн. За ці гроші він мав здійснити відеозйомку місцевості, на якій можна розмістити спеціально облаштовані схованки з бойовими припасами, а також передати ворогу відзнятий матеріал. Боєприпаси планувалося використати для підриву мосту зі шлюзом на дамбі через Березанський лиман.

"У подальшому представники РФ, використовуючи відеоматеріал, виготовили щонайменше одну схованку, в якій розмістили 8 протитанкових мін, 11 тротилових шашок та 2 підривачі до протитанкових мін. Злочинний план було зірвано правоохоронцями, а всі боєприпаси вилучено в ході спецоперації. Заходи з викриття проведено спільно зі слідчими слідчого відділу Служби безпеки України в області", - повідомили в прокуратурі.

Підозрюваного затримали та помістили під варту. Йому інкримінують ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 113 КК України.

Нагадаємо, російський вбивця в Україні зґвалтував немовля та похвалився цим своїм друзям.

Також уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова повідомила, що наразі задокументовано приблизно 25 дівчат, яких російські окупанти зґвалтували у Бучі під Києвом.

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