Зрадив Україну за 40 тис. грн: затримали 33-річного диверсанта у Харкові

Зрадив Україну за 40 тис. грн: затримали 33-річного диверсанта у Харкові

Чоловік передавав координати об’єктів критичної інфраструктури м. Харкова.

У Харкові 33-річному громадянину України повідомлено підозру за фактом державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України), йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомили в прокуратурі Харківської області.

За даними слідства, чоловік за грошову винагороду в 40 тис. грн виконував завдання від представника РФ. З метою проведення підривної діяльності проти України чоловік передавав координати об’єктів критичної інфраструктури м. Харкова: ПРАТ "Хлібзавод Салтівський" та Харківського машинобудівного заводу "ФЕД".

Досудове розслідування проводять слідчі Управління СБ України в Харківській області.

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