Зрадив за 10 000 грн: у Кропивницькому затримали агента РФ, який готував ракетні удари по аеродромах

У Кропивницькому затримали місцевого жителя, який готував ракетні удари по аеродромах в Кіровоградській області. За це окупанти заплатили йому 10 тисяч грн.

Про це повідомляє СБУ.

Правоохоронці затримали місцевого жителя, якого російська ФСБ завербувала на початку 2023 року. На нього вийшли через проросійські дописи у соціальних мережах.

Зрадник готував нові ракетні удари по аеродромах Кіровоградської області. Він повинен був розвідати про наявність там авіації та складів з боєприпасами. Також росіяни хотіли, щоб зрадник встановив, де перебуває ППО та фіксував наслідки ракетних ударів по Кіровоградщині. Колаборанту росіяни заплатили 10 тисяч грн у криптовалюті.

На Кіровоградщині затримали зрадника / Фото: СБУ

"Втім, співробітники Служби безпеки спрацювали на випередження і затримали ворожого поплічника "на гарячому" під час відеозйомки ним території однієї з військових частин ЗСУ. У затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для фіксації потрібних цілей та спілкування з фсб", - повідомляє СБУ.

Жителю Кропивницького оголосили підозру за за ч. 2 ст. 111 ККУ.

СБУ затримала зрадника з Кропивницького / Фото: СБУ

Нагадаємо, екскерівник Миколаївської окружної прокуратури засуджений до довічного увʼязнення за держзраду.

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