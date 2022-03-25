Зрадниця, що керує окупованим Мелітополем, намагається привласнити українську гумдопомогу

Частиною гуманітарної допомоги можуть вирішити нагодувати російських окупантів, повідомив законний мер міста.

Оголошена російськими окупантами "мером" Мелітополя Галина Данильченко намагається привласнити гуманітарну допомогу, яку відправили із Запоріжжя.

Про це повідомив законний мер Мелітополя Іван Федоров.

"Самопроголошений керівник окупаційної адміністрації Галина Данильченко видала особистий наказ заборонити видавати гуманітарну допомогу. Пожежна частина заблокована окупантами зі зброєю. Вивезти гуманітарну допомогу для її розповсюдження нам не дають", – йдеться у повідомленні.

Федоров додав, що автомобілі з ліками, засобами гігієни, продуктами харчування були відправлені із Запоріжжя ще 24 березня, проте до Мелітополя вони змогли прибути лише 25 березня вранці.

Законний мер Мелітополя уточнив, що буквально за 30 хвилин після старту вивантаження гуманітарної допомоги російські окупанти оточили пожежну частину №9, куди прибули вантажі, і спробували їх забрати.

"Є інформація, що вони планують частину гуманітарної допомоги викрасти, щоб реалізувати за готівку. Частину ­– нагодувати своїх проросійських прихильників та військовослужбовців армії окупанта. Хочу звернутися до Галини Вікторівни: ви свідомо зрадили Україну, перейшли на бік ворога! А зараз своїми діями ви свідомо зраджуєте всіх мелітопольців, які тижнями чекали на допомогу!" – наголосив Федоров.

Він також висловив сподівання, що гуманітарну допомогу все ж таки отримають мешканці Мелітополя та району, а гумконвої стануть постійними.

Нагадаємо, 24 березня у підрозділі окупаційних військ РФ у Мелітополі 70 військовослужбовців вчинили бунт та відмовилися брати участь в бойових діях проти ЗСУ.