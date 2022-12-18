Зрадник Царьов визнав, що російський план захоплення України повністю провалився

Підозрюваний у державній зраді колишній народний депутат Олег Царьов, який відкрито підтримав російське вторгнення, визнав, що план по захопленню України провалився.

Про це Царьов заявив у інтерв'ю виданню The New York Times.

"Ми втрачаємо Україну. Ми вже втратили її", - заявив Царьов.

Він також заявив, що приїжджав в Україну і брав участь на початку вторгнення, але, за його словами "росіяни не зрозуміли", що українці будуть опиратись, думаючи, що "все буде легко".ʼ

Також Царьов заявив, що він бажав би, що війна зараз припинилась на тих позиціях, на яких зараз знаходяться війська, бо росіяни не змогли втримати навіть один обласний центр, який захопили на початку війни.

"Армія, генерали, солдати (окупантів - ред.) не були готові", - сказав Царьов.

Нагадаємо, раніше директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що лідер Китаю занепокоєний провалом вторгнення Путіна в Україну.

Крім того, ми раніше інформували, що На початку повномасштабного вторгнення російська армія, виявляється, планувала взяти Київ менше ніж за добу — за 18 годин.

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