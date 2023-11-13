Зрадник, через якого загинули понад 30 осіб у Харкові, отримав довічне ув'язнення

Сьогодні Київський районний суд Харкова визнав винним одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України 37-річного чоловіка, який 1 березня 2022 року навів російську ракету на будівлю Харківської ОВА.

Про це повідомив очільник ОВА міста Олег Синєгубов.

"Зрадник отримав довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Наслідком цього удару, нагадаю, стала загибель 31 людини. Будівля ХОВА була майже повністю зруйнована", - зазначив він.

Слідство повністю довело факти співпраці підозрюваного з російськими спецслужбами, яким він через соцмережі зливав інформацію про ЗСУ та інфраструктуру Харківщини.

Зокрема, 28 лютого 2022 року засуджений передав своїй кураторці у Москві інформацію, що у будівлі ХОВА перебувають українські військові. Також зрадник передав російським спецслужбам іншу інформацію для ударів по Харкову та області та розповсюджував російські пропагандистські наративи.

Як повідомлялося, СБУ встановила особи 57 колаборантів на Херсонщині. Вони вступили до створеного російськими окупантами "Головного управління МВС РФ Херсонської області" на лівобережній частині регіону та катували українців.

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