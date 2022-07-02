Зрадник з Держподаткової: СБУ знешкодила угруповання, яке збувало дані щодо оборонних підприємств України

СБУ також затримала зрадників у Києві, Вінницькій та Донецькій областях.

У Києві кіберфахівці СБУ в ході спецоперації знешкодили угруповання, яке збувало дані щодо оборонних підприємств і спецустанов сфери зв’язку та захисту інформації.

До складу злочинної групи входив працівник Державної податкової служби, який мав доступ до закритих баз даних українських підприємств.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Загалом, від початку повномасштабної агресії РФ СБУ нейтралізувала понад одну тисячу хакерських атак проти ІТ-систем стратегічно важливих об’єктів України.

"Крім того, заблоковано півтори тисячі російських ресурсів, які ворог використовував для проведення інформаційних диверсій і поширення пропаганди. Свої послуги пропонували на тематичних форумах анонімної Мережі за різні суми криптовалюти", - йдеться у повідомленні.

У Києві:

Нейтралізовано російську агентуру, яка розвідувала оборонні позиції ЗСУ і Тероборони, а також суспільно-політичну обстановку в столиці та в області. Діяльність ворожих агентів координувала директорка однієї з київських шкіл. В разі захоплення столиці загарбники обіцяли їй позицію міністерки освіти у лавах окупаційної адміністрації. Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років, або довічне ув'язнення.

У Донецькій області:

Затримано коригувальника ракетних обстрілів. Зловмисник збирав координати переміщення техніки і дислокації підрозділів ЗСУ в районі Бахмуту. Затриманим виявився рецидивіст, який тричі був засуджений за вчинення тяжких злочинів.

У Вінницькій області:

Нейтралізовано два злочинних угруповання, які організували нелегальне переправлення за кордон українців призовного віку. Свої послуги зловмисники оцінювали від $3 до $8 тисяч.

Одним із організаторів схеми виявився працівник вінницької митниці.

Нагадаємо, СБУ затримала двох "кремлівських шанувальниць" зі Львова, які підтримували напад Росії на Україну.

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