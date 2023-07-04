Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Зрадник з Миколаєва навів російську ракету на будинок рідної сестри: просив "зрозуміти та пробачити"

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
3277
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Зрадник з Миколаєва навів російську ракету на будинок рідної сестри: просив "зрозуміти та пробачити"

У Миколаєві викрили чергового зрадника / Фото: Управління ДСНС у Миколаєвській області

На суді підозрюваний заявив, що все було "жартом".

У Миколаєві затримали 45-річного чоловіка, який наводив російські ракети на місті. Він передав окупантам дані про будинок своєї рідної сестри, з якою конфліктував, заявивши, що там - військові. За це його взяли під варту без можливості внесення застави. 

Про це повідомляє Центральний районний суд міста Миколаєва. 

На суді чоловік просив відпустити його додому, заявивши, що його потрібно "зрозуміти та пробачити". Слідство встановило, що у лютому 2023 року зрадник почав спілкуватись з представниками російської окупаційної армії, надсилаючи їм координати критичної інфраструктури та місця дислокації ЗСУ. 

Він передав окупантам координати житлового будинку, в якому проживала його рідна сестра, закликаючи нанести туди ракетний удар. На суді колаборант заявив, що у нього був конфлікт з сестрою, а ці дані він передав нібито "випадково". Свої дії він називав також "жартом". 

Суддя обрала йому запобіжний захід - тримання під вартою без можливості внесення застави. Підозрюваному інкримінують ч.2 ст.111, ч.2 ст.15, ч.5 ст.27, ч.2 ст.28 ч.1 ст.438 КК України.

Нагадаємо, колишнього керівника Миколаївської окружної прокуратури визнано винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Суд призначив йому покарання – довічне позбавлення волі з конфіскацію належного майна.

Читайте також:

Колаборант з Почаївської лаври почув свій вирок

Колаборант з Почаївської лаври почув свій вирок

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
3277
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація