Зрадника цікавили лише гроші: у Полтаві судять коригувальника обстрілів РФ по Кременчуку

У Полтаві судять зловмисника за підтримку російських окупантів й поширення їм інформації про українських захисників.

СБУ викрила мешканця Кременчука, який за гроші здав позиції ЗСУ.

Про це відомо з ухвали Октябрського районного суду Полтави.

26 березня зловмисник надіслав в одному із месенджерів повідомлення іншому користувачу, який платив за інформацію про розташування ЗСУ. Житель Кременчука написав, що може надати дані про начебто військові формування й показати їх на місцевості.

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"Хотілося б розуміти суму винагороди та спосіб отримання", - писав він.

Після цього злочинець "злив" інформацію про військові частини російською мовою, а також надіслав ворогу геолокацію про розташування українських захисників. А також сам пропонував інформацію про один із місцевих заводів.

Крім того, Національну гвардію України зловмисник називав вигаданими роспропагандою "нациками".

29 березня зловмисник написав російському куратору, що може давати більше інформації про військові формування з можливістю ідентифікації на місцевості.

Окрім поширення інформації про ЗСУ та інші об’єкти, житель Кременчука придбав корпус гранати Ф-1 та запал УЗРГМ-2 до неї, які зберігав у багажнику.

Підозрюваний провину у злочині не визнав, бо підтримує окупантів. Нині він перебуває під вартою щонайменше до 6 вересня. Суд ухвалив для нього заставу у розмірі понад мільйон гривень.

Нагадаємо, у Нікопольському районі Дніпропетровської області затримали ворожого коригувальника вогню.

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