Зрадника Кірєєва вбили задля приховання злочину: СБУ не причетна – ЗМІ

Вбивство сталося біля Печерського райсуду Києва.

У мережі поширюють неправдиву інформацію, начебто СБУ вбила члена першої української делегації в Гомелі Дениса Кірєєва, підозрюваного в держзраді.

Про це в телеефірі повідомили ведучі 24 каналу.

"У мережі поширюють фейк: нібито СБУ при затриманні вбила члена першої гомельської делегації України Дениса Кірєєва. Це неправда. Дениса Кірєєва вбили з метою приховання злочину, намагаються перекинути відповідальність на СБУ", ­– заявила телеведуча.

"Українська правда" з посиланням на джерела в політичних колах, повідомила, нібито СБУ мала чіткі дані державної зради Кірєєва, зокрема телефонні переговори.

Зауважимо, що Крієєв брав участь у переговорах делегацій України та Росії в білоруському Гомелі 28 лютого. Як він опинився у складі української делегації та за що конкретно відповідав – наразі невідомо.