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Зрадника Кірєєва вбили задля приховання злочину: СБУ не причетна – ЗМІ

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Зрадника Кірєєва вбили задля приховання злочину: СБУ не причетна – ЗМІ

Фото з відкритих джерел

Вбивство сталося біля Печерського райсуду Києва.

У мережі поширюють неправдиву інформацію, начебто СБУ вбила члена першої української делегації в Гомелі Дениса Кірєєва, підозрюваного в держзраді.

Про це в телеефірі повідомили ведучі 24 каналу.

"У мережі поширюють фейк: нібито СБУ при затриманні вбила члена першої гомельської делегації України Дениса Кірєєва. Це неправда. Дениса Кірєєва вбили з метою приховання злочину, намагаються перекинути відповідальність на СБУ", ­– заявила телеведуча.

"Українська правда" з посиланням на джерела в політичних колах, повідомила, нібито СБУ мала чіткі дані державної зради Кірєєва, зокрема телефонні переговори. 

Зауважимо, що Крієєв брав участь у переговорах делегацій України та Росії в білоруському Гомелі 28 лютого. Як він опинився у складі української делегації та за що конкретно відповідав – наразі невідомо. 

  • У період від 2006 до 2008 року Кірєєв працював в "СКМ Фінанс" на посаді заступника гендиректора.
  • Потім працював в австрійській компанії GROUP SLAV AG Клюєвих. 
  • Від 2006 до 2012 року Кірєєв був членом Наглядової ради "Укрексімбанку".
  • Від 2010 до 2014 року за квотою Клюєвих Кірєєв займав позицію першого заступника голови правління "Ощадбанку". 
  • Також він керував фондами Private equity Fund і Fixed income Fund.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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