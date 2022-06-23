Зрадника наздогнала карма: ЗСУ ліквідували колишнього "беркутівця", який воював на боці РФ

Зрадника наздогнала карма: ЗСУ ліквідували колишнього "беркутівця", який воював на боці РФ

Збройні сили України ліквідували колишнього "беркутівця".

Силовик зрадив Україну та воював на боці російських окупантів.

Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

Штефан зазначив, що ЗСУ ліквідували колишнього співробітника "Беркуту" Олександра Астахова. Відомо, що зрадник був родом з Луганська.

"Зрадника наздогнала карма. Слава Нації! Смерть ворогам", - написав Анатолій Штефан.

Бывший сотрудник спецотряда «Беркут» Астахов Александр "Астах" из г. Луганск.

Зрадника наздогнала карма.

Слава Нації

Смерть ворогам

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Нагадаємо, Арестович попередив, якщо війна в Україні затягнеться, більшість людей не повернеться з-за кордону.

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