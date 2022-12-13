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Зрадника з Краматорська, який "здавав" позиції ЗСУ, суворо покарали: деталі

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Зрадника з Краматорська, який "здавав" позиції ЗСУ, суворо покарали: деталі

Фото: Фото з відкритих джерел

Наступні 14 років російський агент проведе за ґратами.

У Краматорську викрили російського агента, який "здавав" окупантам позиції ЗСУ і чекав на прихід "визволителів".

Про це інформує пресслужба СБУ.

Зрадник збирав розвіддані про дислокацію підрозділів Сил оборони на східному фронті, зокрема – про бойові позиції ЗСУ та Нацгвардії в районі Краматорська.

Крім того, він передавав місця перебування та маршрути переміщення  українських правоохоронців органів на території регіону.

Зловмисника затримали ще у травні цього року. Тоді у нього вилучили мобільний телефон із доказами законспірованого листування з ворогом.

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За інформацією правоохоронців, місцевого жителя після початку повномасштабного вторгнення завербував представник російських спецслужб. У поле зору окупантів зрадник потрапив через свої прокремлівські погляди, які не боявся висловлювати серед оточуючих. Зловмисник сподівався на "швидке" захоплення міста росіянами і встановлення там окупаційного режиму.

За вказівкою загарбників чоловік об’їжджав територію Краматорська і фіксував переміщення українських військ. Отриману інформацію він передавав своєму російському куратору у вигляді позначок геолокацій на електронних картах. Для комунікації використовували анонімні месенджери.

© СБУ
Фото: СБУ
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За це зловмисник отримував гроші. Сума залежала від актуальності та важливості розвідувальних відомостей.

Суд призначив йому покарання у вигляді 14 років ув’язнення.

Раніше СБУ виявила колаборанток, які ініціювали "приєднання" Луганської області до РФ. Також повідомлялося, що правохоронці викрили диякона УПЦ МП, який агітував за "приєднання" Запоріжжя до Росії

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Дата публікації
Перегляди
811
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