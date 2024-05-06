Зрадники готували масовані авіаудари по Україні напередодні Великодня – подробиці

Служба безпеки затримала агентурну групу ФСБ, яка готувала координати для масованих авіаударів по Київській, Черкаській, Полтавській, Вінницькій та Кіровоградській областях напередодні Великодня. Серед пріоритетних цілей ворога були енергопідприємства та логістичні склади зберігання паливно-мастильних матеріалів.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Крім того окупанти сподівались отримати від своєї агентури "підтвердження" щодо актуальних геолокацій військових аеродромів, а також спецпідрозділів, які охороняють Генштаб ЗСУ.

Для виконання цих завдань російська спецслужба залучила двох своїх агентів з Умані та Лубен. Для конспірації фігуранти діяли порізно, але дистанційно "замикалися" на одного куратора з ФСБ.

Зрадники готували масовані авіаудари по Україні / Фото: Служба безпеки України

Агент ФСБ / Фото: Служба безпеки України

Зрадників вдалося затримати "на гарячому" неподалік Києва, де вони проводили дорозвідку поблизу потенційних цілей, і тим самим зірвати плани агресора щодо підготовки повітряних ударів.

Як встановило розслідування, обох фігурантів, 28-річних безробітних, у березні цього року дистанційно завербував кадровий співробітник "Кримського управління" ФСБ. Його особу вже встановлено Службою безпеки.

За співпрацю з окупантами він обіцяв своїм агентам грошову винагороду. Для комунікації використовували анонімний чат у популярному месенджері.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, у Житомирі СБУ виявила трьох вчителів ліцею, які поширювали прокремлівські наративи.

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