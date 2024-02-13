Зрадники із Криму та Донеччини: сім бойовиків РФ потрапили у полон і отримали підозри

Зрадники воювали проти Сил оборони на сході та півдні України.

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще сімох зрадників, які воювали проти Сил оборони на сході та півдні України та початку повномасштабного вторгнення Росії добровільно вступили до різних підрозділів ворожої армії.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Так, зрадники брали активну участь у боях в Донецькій, Луганській, Харківській та Херсонській областях.

Наприкінці 2023 та на початку 2024 років зловмисники потрапили у полон українських захисників під час запеклих боїв неподалік Мар’їнки, Бахмута та Херсона.

Серед основних фігурантів – командир підрозділу танкового батальйону РФ, який гарматним вогнем обстрілював передові позиції ЗСУ під Кринками на лівобережжі Херсонщини. Ворожий поплічник є мешканцем тимчасово окупованого Криму. У червні 2023 року він "мобілізувався" до 144-ї окремої мотострілецької бригади РФ.

Ще один бойовик – також кримчанин, який минулого літа добровільно підписав контракт з Міноборони РФ. Тоді його призначили оператором-навідником на бронетранспортері у 810-ту окрему бригаду морської піхоти РФ.

Після "курсів" бойової підготовки на полігоні поблизу тимчасово захопленого Енергодара фігуранта перекинули на лівобережжя Херсонщини для штурму позицій ЗСУ.

Ще п'ять затриманих – мешканці тимчасово окупованих Донецька і Горлівки. Двоє з них вже воювали проти ЗСУ на сході України протягом 2017-2019 років.

На початку повномасштабного вторгнення РФ зрадники вступили до 1-го, 4-го та 5-го окремих мотострілецьких бригад і 115-го стрілецького полку Південного військового округу Росії.

На посадах стрільців вони пройшли навчання на полігоні в Докучаєвську. Потім їх відправили на передову в районах Бахмута та Мар’їнки на Донеччині, а також селища Веселе у Харківській області.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, на Київщині 18-річний зрадник шпигував за літаками ЗСУ (фото).

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