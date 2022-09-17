Зрадники масово виходять на зв'язок з українськими спецслужбами, щоб передати дані про окупантів – мер Мелітополя

Зрадники чітко усвідомлюють, що Мелітополь буде звільнено, що у місті буде український прапор.

У Мелітополі серед місцевих колаборантів почалася паніка.

Зрадники бояться контрнаступу Збройних сил України та намагаються самі вийти на зв'язок з українськими спецслужбами.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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"Ми останніми днями бачимо таку тенденцію, що колаборанти виходять на зв'язок з українськими спецслужбами, щоб укласти угоду про відміну, відстрочення або пом'якшення їх покарання, якщо вони надаватимуть інформацію і служитимуть державі Україні. Сьогодні ми бачимо, що такі звернення масові", – зазначив Федоров.

"Також колаборанти чітко усвідомлюють, що Мелітополь буде звільнено, що в Мелітополі буде український прапор. Тому вони вирішили зараз сховатися та дочекатися прибуття Збройних сил України, щоб потім здатися нашому правосуддю. Вони розуміють, що краще відсидіти якийсь термін у в'язниці, але за законом, аніж бути зачищеним ФСБ", – зазначив мер Мелітополя.

Нагадаємо, окупований Мелітополь покинула половина мешканів, які жили там до війни. До слова, на початку повномасштабного вторгнення у Мелітополі нараховували близько 150 тисяч осіб. Росіяни залишили тимчасово окупований Мелітополь без газу, а тому опалювальний сезон вчасно не розпочнеться.

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