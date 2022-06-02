Зрадники на Запоріжчині оголосили про "націоналізацію" майна України - ЗМІ

Зрадники на Запоріжчині оголосили про "націоналізацію" майна України - ЗМІ

Зрадник України, так званий "голова" ВДА Запорізької області Євген Балицький підписав указ про "націоналізацію" майна України.

Колаборанти оголосили про "націоналізацію" українського майна, аби підвищити ефективність своєї окупаційної "влади".

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди з посиланням так званого "заступника голови адміністрації" Андрія Трофімова.

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"Сьогодні (2 червня – ред.) голова ВДА Запорізької області Євген Балицький підписав указ про націоналізацію майна, яке належить Україні. Указ підписано з метою забезпечення державних потреб, пов'язаних із підвищенням загальної ефективності та соціальної орієнтації економіки, а також для збереження національного надбання для мешканців Запорізької області", - йдеться у повідмоленні росЗМІ.

Закрема, зрадники хочуть "віджати" в України земельні ділянки, природні ресурси, об'єкти стратегічних галузей економіки, майна, яке перебувало у власності України станом на 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, за даними ОВА, російські окупанти стягують на Запоріжжя свої війська з анексованого Криму. Так, загарбники перекидають на Запоріжжя не лише сухопутні війська, а й повітряний та морський компоненти.

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