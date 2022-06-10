Зрадники стануть мішенню: Подоляк пригрозив колаборантам на тимчасово окупованих територіях

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк пригрозив колаборантам на тимчасово окупованих територіях.

Він зазначив, що за таких умов зрадники стануть мішенню українських спецслужб.

Про це Михайло Подоляк написав у соціальних мережах.

Радник голови ОП зазначив, що на півдні України колаборантів виявилось настільки мало, що окупанти хочуть звозити своїх чиновників з РФ.

"Але бувають і зрадники. Кожен посадовець, який погоджується співпрацювати з окупантами, має розуміти, що підписує собі вирок та стає законною ціллю для українських спецслужб і судів", - наголосив Подоляк.

Нагадаємо, народний депутат Олексій Ковальов у тимчасово окупованому Херсоні зустрівся з представниками держави-агресорки. Він заявив, що "Росія на Херсонщині назавжди" та обговорив із окупантами крадіжку українського зерна.

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