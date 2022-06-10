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Зрадники стануть мішенню: Подоляк пригрозив колаборантам на тимчасово окупованих територіях

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Зрадники стануть мішенню: Подоляк пригрозив колаборантам на тимчасово окупованих територіях

Фото: Getty Images

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк пригрозив колаборантам на тимчасово окупованих територіях.

Він зазначив, що за таких умов зрадники стануть мішенню українських спецслужб. 

Про це Михайло Подоляк написав у соціальних мережах. 

Радник голови ОП зазначив, що на півдні України колаборантів виявилось настільки мало, що окупанти хочуть звозити своїх чиновників з РФ.

"Але бувають і зрадники. Кожен посадовець, який погоджується співпрацювати з окупантами, має розуміти, що підписує собі вирок та стає законною ціллю для українських спецслужб і судів", - наголосив Подоляк. 

Нагадаємо, народний депутат Олексій Ковальов у тимчасово окупованому Херсоні зустрівся з представниками держави-агресорки. Він заявив, що "Росія на Херсонщині назавжди" та обговорив із окупантами крадіжку українського зерна. 

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