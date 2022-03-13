"Зрадники" та "Диверсанти": окупанти публікують в Мережі фейки про українських військових

Українські силовики просять українців акуратно ставитись до інформації.
Окупанти намагаються дестабілізувати ситуацію в Україні фейковими "вкиданнями", в яких вони розповідають про нібито "зрадників".
Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.
Українські силовики просять українців акуратно ставитись до інформації, яку вони читають у пресі з посиланням на анонімні джерела.
“Зафіксовано випадки, коли в інформаційне поле спеціально вкидаються дані про нібито зрадників і диверсантів, публікуються їхні прізвища, номера авто – із закликом негайно затримати. Часто такі “вкиди” спрямовані проти співробітників силових структур та військових. Мета очевидна – посіяти розбрат і спровокувати сутички та стрілянину між захисниками України”, - пояснили в пресслужбі ЗСУ.
Якщо ж у вас є інформація про диверсантів - повідомляти про це необхідно правоохоронцям на ліцію “102” або в чат-бот: t.me/stop_russian_war_bot, де вона буде перевірена.
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