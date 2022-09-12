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Колаборанти у пастці: до РФ не пускають людей із виданими в Україні російськими паспортами

Колаборанти у пастці: до РФ не пускають людей із виданими в Україні російськими паспортами

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Колаборанти у пастці: до РФ не пускають людей із виданими в Україні російськими паспортами

На українсько-російському кордоні, який контролюють бойовики окупованого Донбасу та росіяни, вишикувалися кілометрові черги.

На кордоні з Росією утворилися величезні черги з людей, які тікають через контрнаступ ЗСУ. Проте росіяни колаборантів просто не пропускають. У базі прикордонників є чітка вказівка не пропускати на територію РФ людей з російськими паспортами, які були видані на окупованих територіях України.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов .

Зокрема, російські військові та їхні сім'ї покинули місто Сватове на Луганщині. Залишилися тільки солдати так званого "народного ополчення" з числа місцевих жителів.

"Їм (колаборантам – Ред.) бігти нікуди. Російські прикордонники, як вияснилося, у них в комп'ютері занесені номери і серії російських паспортів, які видавалися на території України. І ті, хто показує паспорт громадянина РФ, виданого на території України, не пропускають до країни-агресорки. Тому там стоять кілометрові черги", – сказав Жданов.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що з тимчасово окупованої території Луганщини тікають зрадники та російські загарбники. Там утворилися величезні черги в напрямку російського кордону.

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