Зрадники в російському Генштабі: Пригожин знайшов виправдання майбутньої поразки — Піонтковський

Боротьба російських “павуків у банці” вже грає на користь України, адже на тлі конфлікту ЗСУ продовжують знищувати окупаційну армію.

Власник російської терористичної організації ПВК “Вагнер” Євген Пригожин розуміє, що на російську армію чекає поразка у війні та намагається виставити Генштаб збройних сил РФ “зрадниками Росії”.

Таку думку висловив у коментарі “24 каналу” російський публіцист та політолог, який живе у США, Андрій Піонтковський.

“Пригожин розуміє, що війна програна. Він вже працює у післяпутінській Росії. У нього буде проста легенда: я героїчно бився на фронті, нас зрадили у Генштабі та продажна еліта, ми повинні їх скинути та розграбувати всю їхню власність”, – припустив він.

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За словами Піонтковського, у конфлікті між Пригожиним та керівництвом російського Генштабу президент РФ Путін не наважується зайняти одну сторону і бездарно маневрує.

“Боягузливий та бездарний Путін продовжує маневрувати між двома смертельними ворогами – Генштабом та ПВК "Вагнер". Сьогодні він грає за одну сторону, на наступний день – за іншу. Це нічим хорошим для нього не закінчиться”, – наголосив експерт.

Андрій Піонтковський вважає, що така боротьба "павуків у банці" вже грає на користь України, адже поки вони змагаються між собою, ЗСУ продовжують знищувати окупаційну армію.

Нагадаємо, власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин запропонував зупинити війну проти України, оскільки, за його словами, "мету спецоперації було досягнуто".

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