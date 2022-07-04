Зраднику України, який здав росіянам єдиний український підводний човен, повідомили про підозру

Зраднику України, який здав росіянам єдиний український підводний човен, повідомили про підозру

ДБР висунула підозру капітану єдиного українського підводного човна, який віддав його росіянам, та ще й воює зараз проти України.

У державній зраді підозрюють капітана 1-го рангу військової частини, яка дислокувалася в Криму, йдеться в ТСН.

За інформацією Державного бюро розслідувань, командир здав єдиний підводний човен "Запоріжжя" без бою в 2014 році під час російської окупації півострова. Зрадивши присязі, він присягнув збройним силам РФ і продовжив службу в російському Чорноморському флоті.

Тепер він на посаді заступника командира 4-тої окремої бригади підводних човнів Чорноморського флоту РФ воює проти України на боці окупантів. Зраднику загрожує 15 років ув'язнення.

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