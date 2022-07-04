Зраднику України, який здав росіянам єдиний український підводний човен, повідомили про підозру

ДБР висунула підозру капітану єдиного українського підводного човна, який віддав його росіянам, та ще й воює зараз проти України.
У державній зраді підозрюють капітана 1-го рангу військової частини, яка дислокувалася в Криму, йдеться в ТСН.
За інформацією Державного бюро розслідувань, командир здав єдиний підводний човен "Запоріжжя" без бою в 2014 році під час російської окупації півострова. Зрадивши присязі, він присягнув збройним силам РФ і продовжив службу в російському Чорноморському флоті.
Тепер він на посаді заступника командира 4-тої окремої бригади підводних човнів Чорноморського флоту РФ воює проти України на боці окупантів. Зраднику загрожує 15 років ув'язнення.
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