Зранку окупанти двічі обстріляли одну з громад Сумської області

Російські окупанти 15 червня вранці знову обстріляли Сумську область.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Ніч в області минула тихо, а от ранок був неспокійним. Шалигінська громада: о пів на восьму ранку ворог відкрив мінометний вогонь по території, 8 прильотів. Постраждалих та руйнувань немає. О пів на дев'яту біля одного з населених пунктів громади росіяни намагалися знищити автомобіль з гранатомету, двома пострілами", - написав він.

Живицький додав, що в обох випадках обійшлося без жертв.

Варто зазначити, що окупанти майже щодня обстрілюють прикордонні громади Сумської та Чернігівської областей з території РФ.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 112-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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