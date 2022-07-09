Зранку окупанти обстріляли Сумську область з гелікоптерів та РСЗВ

Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.
Вранці 9 липня російські загарбники завдали ударів по Сумській області. Ворог атакував з гелікоптерів та реактивних систем залпового вогню.
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
За його словами, ніч проти 9 липня була тихою, проте ранок почався з обстрілів:
- після 7:00 російський гелікоптер випустив дві ракети по Білопільській громаді;
- о 7:30 по Хотінській громаді було випущено 5 ракет з реактивних систем залпового вогню;
- близько 7:45 російський гелікоптер обстріляв Миропільську громаду.
Нагадаємо, у суботу, 9 липня, армія країни-агресорки Росії обстріляла один з житлових районів Харкова. За попередньою інформацією, окупанти завдали ракетного удару. На місці працюють всі служби.
Читайте також:
- Збільшилась кількість жертв внаслідок обстрілу Кривого Рогу: у лікарні померла 20-річна дівчина
- Щоденник окупанта: солдат РФ описав мародерство і купівлю повій на зароблені за смерті українців гроші
- На півночі триває робота з підвищення готовності: Наєв перевірив позиції ЗСУ