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Зранку окупанти обстріляли Сумську область з гелікоптерів та РСЗВ

Зранку окупанти обстріляли Сумську область з гелікоптерів та РСЗВ

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Зранку окупанти обстріляли Сумську область з гелікоптерів та РСЗВ

Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Вранці 9 липня російські загарбники завдали ударів по Сумській області. Ворог атакував з гелікоптерів та реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький. 

За його словами, ніч проти 9 липня була тихою, проте ранок почався з обстрілів:

  • після 7:00 російський гелікоптер випустив дві ракети по Білопільській громаді; 
  • о 7:30 по Хотінській громаді було випущено 5 ракет з реактивних систем залпового вогню;  
  • близько 7:45 російський гелікоптер обстріляв Миропільську громаду.

Нагадаємо, у суботу, 9 липня, армія країни-агресорки Росії обстріляла один з житлових районів Харкова. За попередньою інформацією, окупанти завдали ракетного удару. На місці працюють всі служби. 

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