Зранку РФ вдарила гіперзвуковою ракетою "Циркон": що відомо

Ракета "Циркон".

Ракета "Циркон". / © Олександр Коваленко

Зранку 14 листопада під час атаки російська армія вдарила протикорабельною гіперзвуковою ракетою "Циркон" по Сумській області.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

“За попередніми даними, вранці росіяни застосували ракету «Циркон» на Сумщині”, - повідомив президент.

Зауважимо, після 07:00 у низці областей залунали сирени через загрозу балістики. Військові попереджали про швидкісну ціль на Суми, у місті сталися вибухи. За даним моніторів, РФ застосувала ракету "Циркон" для удару.

Місцева влада згодом повідомила, що росіяни завдали ракетного удару по території Сумської громади. Минулося без жертв та постраждалих.

“Унаслідок вибуху пошкоджено ділянку дороги у напрямку Старого Села, через що тимчасово обмежено рух транспорту”, - наголосив очільник ОВА Олег Григоров.

Новина доповнюється
