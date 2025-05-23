Зранку росіяни випробовували новий дрон під час атаки на Одесу: що відомо

Безпілотник. / © Олександр Коваленко

Реклама

Зранку 23 травня російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками. Ця атака мала свої особливості. Окупанти застосували дрон, який раніше не фіксували українські сили ППО.

Про це повідомив військово-політичний оглядач "Інформаційного спротиву" Олександр Коваленко.

“Він відрізнявся за своєю аеродинамічною схемою, властивою Shahed-136 – "літальне крило", і візуально, нагадував ББ "Ланцет", але за розмірами - більше”, - розповів експерт.

Реклама

З його слів, цілком ймовірно, що це була збільшена в розмірах версія ББ "Скальпель" або "Ланцет-3", але “щось більше за розмірами і потужніше”.

Незвичним було й те, наголошує Коваленко, що росіяни здійснили обстріл у денний час доби, “коли візуальна фіксація мети набагато простіше та ефективніше збиття”. Втім, до цього окупанти вдалися свідомо.

Застосування цих засобів ураження у групі зі Shahed-136, зокрема, у світлий час доби, може говорити про те, що росіяни приступили до випробувань свого виробу у максимально складних умовах.

“Точну назву йому ми поки що не знаємо, але до Одеси і вглиб області він долітає. При цьому мав можливість входу до нашого повітряного простору на висоті 200 метрів”, - підсумував Коваленко.

Реклама

Як повідомлялося, уночі 23 травня дрони РФ атакували Україну. Дісталося і Одесі. За інформацією влади, у передмісті Одеси пошкоджено приватний будинок. Постраждало двоє людей.

Тим часом командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський заявив, що Росія зможе запускати до пів тисяч БпЛА за добу. Окрім того, за словами військового, росіяни ще й модернізували ударні безпілотники. Зокрема, у них суттєво збільшується бойове навантаження.

Дата публікації 20:18, 21.05.25 Кількість переглядів 75 Діти серед постраждалих: моторошний удар по Київщині! Суми без світла й води