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Зранку Росія обстріляла прикордоння Чернігівської і Сумської областей: зафіксовано 16 прильотів

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Зранку Росія обстріляла прикордоння Чернігівської і Сумської областей: зафіксовано 16 прильотів

Фото: МВС

Ворог вів вогонь з артилерії та міномета.

Окупанти зранку в п'ятницю, 21 жовтня, обстріляли з артилерії прикордоння Чернігівської і Сумської областей.

Про це повідомило ОК "Північ".

"З 05:10 до 05:20 спостерігачі зафіксували 10 приходів, імовірно зі ствольної артилерії, в районі населеного пункту Гай. З 05:15 до 05:40 повідомили про 6 приходів, імовірно з міномету 120 мм, в районі Українського", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Нагадаємо, що під час повітряної тривоги вранці 21 жовтня Росія ракетами атакувала Харків та Запоріжжя. За попередньою інформацію, у Харкові ворог поцілив по одному з підприємств в Київському районі. У результаті поранено шість людей.

У Запоріжжі, як написав радник голови МВС Геращенко, ворожа ракета влучила у п'ятиповерховий житловий будинок. Там також внаслідок прильоту прорвало газову трубу.

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