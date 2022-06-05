Зранку російська крилата ракета критично низько пролетіла над "Південноукраїнською АЕС"

5 червня російська крилата ракета, схожа на ракету типу "Калібр", критично низько пролетіла над "Південноукраїнською АЕС".

Росія вчинила черговий акт ядерного тероризму – сьогодні о 5:30 російська крилата ракета, схожа на ракету типу "Калібр", пролетіла критично низько над "Південноукраїнською АЕС".

Про це повідомляє "Енергоатом".

"Ймовірно, ця ракета була випущена в бік Києва, де сьогодні зранку пролунали вибухи. Наразі Росія продовжує створювати загрози ядерній безпеці українських АЕС та загрожує усьому світу новою ядерною катастрофою. Рашисти досі не розуміють, що навіть найменший уламок ракети, який може потрапити у працюючий енергоблок, може спричинити ядерну катастрофу та витік радіації", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, 5 червня кілька вибухів пролунили в Дарницькому та Дніпровському районах столиці, постраждала одна людина.

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