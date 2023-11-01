В Одеській області збили дві ракети Х-59: що відомо про атаку РФ

У середу, 1 листопада, під час повітряної тривоги в Одеській області сили ППО збили дві російські ракети Х-59.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"1 листопада 2023 року зенітною ракетною Одеською бригадою повітряного командування ''Південь'' над морем було знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59", - йдеться у повідомленні ПС.

Російська армія випустила повітряні цілі з літаків тактичної авіації. Ракети були спрямовані в напрямку Одеського району.

Як повідомлялося, зранку в південних областях була оголошена повітряна тривога. Повітряні сили повідомляли про пуски ракет. На Одещині тривога тривала від 10:12 до 10:50.

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