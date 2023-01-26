"Зриваємо їхні плани": Шмигаль повідомив основну ціль росіян під час ракетної атаки України

Більшість ракет і дронів, які запускали росіяни, збили наші захисники.

Основною ціллю росіян під час ранкової атаки України були об'єкти енергетики, позбавлення громадян світла й тепла. Але, попри деякі влучання в підстанції, ситуація в енергосистемі залишається контрольованою.

Про це заявив голова уряду Денис Шмигаль.

Прем'єр нагадав, що путінська терористична армія почала атакувати Україну дронами ще вночі. Зранку 26 січня окупанти випустили по містах України 55 ракет, 47 з яких збила ППО.

Все ж зафіксовано влучання в підстанції. Наразі фахівці працюють над забезпеченням постачання електрики.

"Країна-терористка росія випустила понад 55 ракет по Україні, а вночі атакувала дронами. Основна ціль — об'єкти енергетики, позбавлення українців світла й тепла. Більшість ракет і дронів збили наші захисники. На жаль, є влучання в підстанції. Але ситуація в енергосистемі залишається контрольованою. Енергетики роблять усе, аби забезпечити постачання електрики. Сили ППО вкотре зривають терористичні плани росії. До весни залишилось 34 дні", - написав Шмигаль у Telegram.

Нагадаємо, російські війська 26 січня масовано атакували Україну із застосуванням високоточних ракет повітряного та морського базування. Українська ППО знищила 47 ракет. Ще три із чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59 не досягли своїх цілей.

Внаслідок ракетної атаки РФ запроваджено аварійні відключення світла в регіонах. Найбільше від російського терору постраждали Київська, Одеська та Вінницька області.

В "Укренерго" кажуть, що зараз поступово повертаються планові графіки обмежень. Втім, дефіцит в системі значний.

Крім того, вночі росіяни атакували об’єкт критичної інфраструктури на Запоріжжі. У результаті цього загинули троє людей, семеро поранені.