ЗРК Містраль: що це за зброя і де використовується / commons.wikimedia.org

ЗРК Містраль: все, що потрібно знати про норвезьку зброю, де вона використовується

ЗРК Містраль: все, що потрібно знати про норвезьку зброю, де вона використовується

В Норвегії офіційно заявили про те, що вже відправили до України ЗРК "Містраль". Що це за зброя та де вона використовується - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Зенітно-ракетний комплекс "Містраль" допомагає збивати літаки та гелікоптери на висоті до 3 кілометрів, а також, на думку експертів, вони вражають крилаті ракети. За словами міністра оборони Норвегії ЗРК "Містраль" - це досить потужна зброя, "яка використовувалась на флоті, і яка принесе велику користь Україні".

Як пише норвезька преса уряд Норвегії безкоштовно передав Україні весь свій запас цих зенітно-ракетних комплексів. А це, приблизно, 100 ефективних ракет.

ЗРК "Містраль": що це

"Містраль" - сучасний ракетно-зенітний комплекс, який був розроблений та створений у Франції компанією MBDA. Він призначений для ураження цілей, які знаходяться на малій висоті (до 3 км), зокрема гелікоптерів та літаків. Однак останні випробування цієї зброї показали, що вона з легкістю нищить кораблі та катери. Назва комплексу у перекладі з французької мови означає "специфічний морський вітер". До речі, таку саму назву мають і французькі десантні кораблі. А тому важливо не переплутати ці поняття.

Зенітно-ракетний комплекс Містраль було принято на озброєння сухопутними військами Франції 1987 року. В 2000-х роках розробили наступне покоління - Містраль-2, а пізніше світ побачив Містраль-3. Цю зброю взяли на своє озброєння близько 25 країн Європи. Серед них Норвегія, Естонія, Бельгія, Фінляндія, Кіпр, Австрія, Угорщина, Хорватія, Іспанія та інші. А загалом було виготовлено близько 15 тисяч таких ракет.

Норвегія мала корабельний варіант ЗРК Містраль, тобто такий комплекс, який встановлюється на корабель. А тому, швидше за все, Україна отримала не переносну систему, а спарену установку Sibmad, яка може монтуватися на будь-яку платформу, наприклад, на автомобіль.

Основні характеристики

ЗРК Містраль на автомобілі / commons.wikimedia.org

Як вказує сам виробник зенітно-ракетних комплексів Містраль ці ракети дуже легкі в користуванні та відрізняються принципом роботи "fire and forget" (тобто "вистрілив і забув"). Оператор не повинен вести ракету до цілі самостійно. Після пострілу можливо розрахувати координати та зникнути з місця запуску швидко і безпечно. Коли використовується переносний Містраль, ним керує дві людини: навідник та командир. Однак, комплексом може спокійно керувати і одна людина, якщо цього потребують обставини.

Також, згідно з оцінками виробника ЗРК Містраль відрізняється 97% успішністю та дуже високою надійністю, які були підтверджені під час випробувань. Це основна відмінність даних зенітно-ракетних комплексів від інших існуючих ракет протиповітряної оборони низького рівня. Містраль здатний вразити надзвукову ціль на висоті до 3000 метрів, але може збивати і цілі, що знаходяться досить низько (близько 5 метрів).

Основні ТТХ ЗРК Містраль:

Зона ураження за висотою : 5-3000 метрів;

: 5-3000 метрів; Зона ураження по дальності : 500-6000 метрів;

: 500-6000 метрів; Швидкість польоту ракети : 2,6 маха;

: 2,6 маха; Максимальна швидкість цілі, яку можна вразити : 1500 км/год;

: 1500 км/год; Час польоту на максимальну дальність : 14 секунд;

: 14 секунд; Діаметр ракети : 90 міліметрів;

: 90 міліметрів; Довжина ракети : 1,8 метра;

: 1,8 метра; Стартова вага ракети: 18 кг.

Ракета додатково оснащені інфрачервоною головкою самонаведення, а тому вони можуть вражати повітряні цілі з тепловою сигнатурою. Осколкова боєголовка підривається спеціальним лазерним запалом, який є безконтактним.

Важливою особливістю ракети є її універсальність. Тобто її можна запускати практично з будь-яких установок: переносних ЗРК, кораблів, машин.

Ракета Містраль виготовляється за аеродинамічною схемою "качка", завдяки чому вона має високу маневровість, може витримувати восьмикратні навантаження та відрізняється точним наведенням на ціль перед її ураженням.

Констукція ракети дозволяє захоплювати цілі, які мають зменшене інфрачервоне випромінювання. Вона також вміє відрізняти корисний сигнал від хибного, наприклад яскраві хмари, сонце, спеціальні інфрачервоні пастки.

Для чого використовують ЗРК Містраль

Містраль - зенітно-ракетний комплекс для ураження літаків та гелікоптерів на малій висоті / commons.wikimedia.org

Як вказують на профільних ресурсах щодо ракетної техніки, комплекс Містраль дійсно може захоплювати та супроводжувати літак до 6 км, а гелікоптер до 4 км (з використанням приладів для зменшення інфрачервоного випромінювання).

Коли ракета відлетить на безпечну від оператора відстань (близько 15 метрів), відкидається стартовий двигун та вмикається маршовий, який має швидкість до 2,5 маха. 1 мах - це 340 метрів в секунду. Тобто ракета Містраль може вразити гелікоптер, який завис на відстані 4 км від оператора, всього лише за 6 секунд. За цей час ціль не зможе використати свою зброю або сховатися.

Переносний Містраль при транспортуванні ділиться на дві частини з масою по 20 кг кожна. Під час розробки особливу увагу приділяли саме можливості швидко згорнути та розгорнути зброю. А тому, як показують випробування, на це йде близько однієї хвилин. 2-5 секунд потрібно для запуску самої ракети, а потім 30 секунд іде перезаряджання. Для стрільби в нічних мовах ЗРК Містраль обладнаний тепловізійними пристроями.