ЗРК NASAMS: основні характеристики, історія створення, навіщо він Україні

Читайте в матеріалі ТСН.ua про основні тактико-технічні характеристики зенітно-ракетного комплексу NASAMS та історію її створення.

Як повідомив представник командування Повітряних Сил ЗСУ України Юрій Ігнат в етері загальнонаціонального телемарафону, наразі Україна вже працює з виробником протиповітряної оборони NASAMS, щоб отримати мобільну батарею для посилення захисту країни від російських ракет.

Що відомо про ЗРК NASAMS: історія створення

Мобільний комплекс NASAMS є американсько-норвезькою технологією. Основною тактичною зброєю зенітно-ракетного комплексу є батарея, яка складається з трьох взводів (дев'ять пускових установок, кожна може випустити до 6 ракет, один оптоелектронний комплекс наведення NTAS та три радіолокаційні станції (РЛС)).

Проєктувати комплекс розпочали ще 1989 року, а закінчили розроблення 1993 року. Саме тоді почалися і перші полігонні випробування. Вже 1994 року ЗРК NASAMS став на озброєння військово-повітряних сил Норвергії. При створенні NASAMS виробник спробував суттєво модернізувати наявні на озброєнні комплекси і системи, щоб знизити собівартість ЗРК. В NASAMS використовуються ракети "AMRAAM", які належать до класу "повітря-повітря". Вони були розроблені американською компанією Hughes Aircraft.

Ракета "AMRAAM", яка використовується ЗРК NASAMS / Фото: commons.wikimedia.org

Керована ракета "AMRAAM" відрізняється нормальною аеродинамічною схемою з хрестоподібними рулями та крилом. ЗРК має комбіновану систему наведення. Тобто спочатку політ здійснюється за допомогою командно-інерційного керування, а пізніше вмикається активне радіолокаційне самонаведення.

На сьогоднішній день існує кілька модифікацій зенітно-ракетного комплексу NASAMS:

NASAMS II - модифікація базового варіанту, яка була прийнята на озброєння 2007 року, отримала покращене програмне забезпечення, яке має сумісність з використовуваними системами зв'язку;

HUMRAAM - американський аналог, який був створенний спеціально для Збройних Сил США, варіант має полегшені шасі з підвищеною прохідністю;

SLAMRAAM - ще один американський варіант, який був створенний для морської піхоти;

SLAMRAAM EX - останнє розроблення американської компанії "Raytheon", цей комплекс має підвищену дальність ураження та може використовувати два види ракет (малої та середньої дальності).

Тактико-технічні характеристики

Дальність: від 2.5 до 40 км;

від 2.5 до 40 км; Висота цілі: від 30 м до 16 км;

від 30 м до 16 км; Час реагування: 10 с;

10 с; Час розгортання/згортання: 15/3 хв;

15/3 хв; Швидкість цілі: до 1000 м/с.

Зенітні керовані ракети:

Вага ЗКР: 150.7 кг;

150.7 кг; Вага бойової частини: 22 кг;

22 кг; Довжина ЗКР: 3.6 м;

3.6 м; Діаметр: 17.8 см;

17.8 см; Швидкість ЗКР: до 1020 м/с;

до 1020 м/с; Перевантаження: до 40 g;

до 40 g; Час напрацювання: 300 годин.

Навіщо ЗРК NASAMS Україні

Навіщо Україні ЗРК NASAMS? / Фото: commons.wikimedia.org

Як розповідає Defense Express, саме цей зенітно-ракетний комплекс можна назвати найпрагматичнішим варіантом, адже його створювали за концепцією "мінімальні витрати - максимальна ефективність". В далеких 90-х роках виробник використовував далекобійну та дуже розповсюджену ракету "повітря-повітря" AIM-120 AMRAAM, яка може, навіть без особливого переробляння, при старті з землі знищити ціль на відстані до 15-25 км (за різними джерелами). А якщо встановити спеціально адаптовану версію ракети AMRAAM-ER (для найсучаснішої версії NASAMS-3) можливо знищувати цілі на відстані до 40 км і на висоті 20 км.

Варто також зазначити, що ракета AIM-120 відрізняється досконалою радіолокаційною головкою самонаведення та має високий рівень протидії засобам радіоелектронної боротьби. Також ракета може здійснювати маневри навіть за високого перевантаження та розганятися до 4 Маха.

Зенітно-ракетний комплекс NASAMS працює з радаром AN/MPQ-64 Sentinel. Такі радари ще з червня передаються Україні та навіть були помічені на полі бою.

ЗРК також може показати високу ефективність в Україні завдяки своїй відкритій архітектурі. До нього можна інтегрувати різноманітні засоби виявлення противника (станції радіотехнічною розвідки, оптично-прицільні станції тощо). Це дозволяє вести вогонь в режимі повного маскування. Сам же NASAMS також можна інтегрувати у загальну систему ППО, щоб він міг отримувати дані від всіх інших радіолокаційних станцій та інших засобів.

З отриманням ЗРК NASAMS Україна зможе значно підвищити можливості протиповітряною оборони не лише у кількісному, але й у якісному складі. Завдяки цьому комплексу можливо надійно прикрити важливі об'єкти та міста від авіаційних ударів, а також знищувати крилаті ракети противника.

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