ЗРК Patriot для України: як нова зброя США вплине на перебіг війни

Зенітно-ракетний комплекс Patriot увійде до нового пакету військової допомоги, який США нададуть Україні. Відповідну інформацію підтвердив президент США Джо Байден

Patriot матиме критично важливе значення для захисту України від ворожих крилатих і балістичних ракет, а також літаків. Втім, українським військовим потрібен час, щоб навчитися користуватися користуватися новою зброєю. У Кремлі нервово відреагували на рішення США і заявили, що Patriot стануть "законними цілями" для російських військових.

ТСН.ua з'ясував, як передача Україні американського комплексу Patriot позначиться на перебігу війни в Україні.

Як відреагували в ЗСУ

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі загальнонаціонального телемарафону на Youtube-каналі ТСН зазначив, що комплекс Patriot - один з найкращих на сьогодні, і його мають на озброєнні "провідні країни світу, які думають про власну безпеку".

За словами Ігната, поки невідомо, яку модифікацію Patriot отримає Україна - "сподіваємося, що це буде один з кращих передових комплексів, здатний знищувати не лише аеродинамічні, але й балістичні цілі".

Речник Повітряних сил зазначив, що одна батарея Patriot - "це мав би бути лише тільки початок".

"Зрозуміло, що якщо ми вже прив'язуємося до цієї системи, як з Iris-T та NASAMS, ця перспектива для нас в подальшому має бути продовжена. Це взяття його на озброєння, навчання особового складу, забезпечення системи протиповітряної оборони держави, створення ешелонованої ППО", - сказав він.

На запитання, що саме входитиме в пакет військової допомоги США, офіцер відповів:

"Батарея - це підрозділ, який складається з машин забезпечення, транспортно-заряджальної машини, командного пункту, радару і пускових установок. Там від 4 до 8 пускових установок можуть бути у складі батареї. В одній пусковій - чотири зенітні керовані ракети. Це і є підрозділ, який може бути розташований і перекривати доволі велику ділянку фронту, повітряного простору".

Як розповів Ігнат, дальність ураження Patriot - до 150 км по аеродинамічних цілях.

"Можна прикинути, як розташувати ці системи, які можуть перекривати важливі стратегічні об'єкти, лінію фронту, об'єкти критичної інфраструктури на тих напрямках, де вирішить вище військове керівництво держави", - зауважив він.

Дуже дорога і дуже ефективна зброя

Військовий експерт Петро Черник зазначив, що MIM-104 Patriot - чи не найкраща машина у своєму класі, але неймовірно дорога - "вона коштує в межах 170 млн доларів одна установка, а ракета до неї - до 3 млн доларів".

Черник нагадав, що задекларована щонайменше одна батарея, і висловив думку, що "більше не буде". За його словами, навіть одна батарея суттєво покращить прикриття українського неба:

"В якій точці ці машини будуть працювати, насправді неважливо. Під загрозою вся Україна, і будь-яка ділянка має значення... Одна машина - це 4 ракети. Навіть якщо йти по мінімуму, 4 машини - це 16. Це доволі непогано. А якщо по максимуму, батарея 8 машин, то це 32 ракети, які одночасно можуть працювати. Останній залп ракетами по Україні - це 60 ракет. Отже, половину може на себе взяти ця система".

За його оцінками, Patriot допоможуть ЗСУ підняти коефіцієнт успішного збивання ворожих повітряних цілей до 85-90%.

Водночас, експерт нагадав - не існує "диво-зброї", яка може закрити небо повністю.

Чим відповість Росія

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко вважає, що Росія кине на знищення ЗРК Patriot всі сили.

"Єдиний непередбачуваний наслідок, який можна чекати від РФ, це те, що коли Україна отримає ці комплекси, Росія буде намагатися їх знищити. Знищити першочергово. Як елемент репутаційний, пропагандистський. По 60-70 ракет вони будуть спрямовувати саме в ту локацію, де, як гадають, буде розміщено цей бойовий дивізіон", - прогнозує Коваленко.

Водночас експерт додав, що ЗРК Patriot підвищують ефективність української протиповітряної оборони проти крилатих та балістичних ракет, а також авіації та гелікоптерів.

Читайте також: